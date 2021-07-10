Футболистом Мевлей интересуются два клуба, участвующие в еврокубках

ТАСС, 10 июля. Выступавший в минувшем сезоне за футбольный клуб "Сочи" защитник Миха Мевля интересен двум зарубежным клубам, выступающим в еврокубках. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент игрока Евгений Новиков.

Контракт Мевли с "Сочи" истек 30 июня, игрок находится в статусе свободного агента.

"Мевля точно не останется в "Сочи", мы бы согласились на их предложение, но они поменяли свое решение. Поезд ушел, теперь мы рассматриваем только предложения из Европы. У Михи есть много хороших предложений, думаю, что к понедельнику все решится. Мевля - основной защитник сборной Словении, конечно, на него будет спрос", - сказал Новиков.

"У нас есть предложения из Турции, еще из нескольких топ-чемпионатов. Михой интересуются два клуба, выступающие в еврокубках. Мы выбираем самый оптимальный вариант", - добавил агент.

Мевле 31 год, он выступал за "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2020/21 Мевля сыграл 31 матч и забил три гола, а "Сочи" занял пятое место и получил право выступить в квалификации Лиги конференций сезона-2021/22. Ранее защитник играл за румынское "Динамо" из Бухареста и российские "Ростов" и "Зенит". В составе сборной Словении он провел 29 матчей и забил один мяч.