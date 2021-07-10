Аминов: Нижний Новгород готов в будущем принять чемпионат мира по современному пятиборью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Нижний Новгород готов в ближайшем будущем провести у себя чемпионат мира по современному пятиборью. Об этом сообщил журналистам президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

С 5 по 11 июля в Нижнем Новгороде проходит чемпионат Европы по современному пятиборью.

"Нижний Новгород хочет претендовать на проведение чемпионата мира по современному пятиборью. Мы обсуждали этот вопрос с губернатором [Глебом] Никитиным, я очень серьезно отнесся к его предложению. Мы у себя в международной федерации подумаем, в каком году можно отдать Нижнему Новгороду этот турнир", - сказал Аминов.

"Нижний Новгород сейчас переживает подъем, здесь возводятся самые современные сооружения, в том числе и спорткомплексы. Идет масштабные строительство и реконструкция старых строений. И если этот город получит право на чемпионат мира, то уверен, он пройдет здесь на высочайшем уровне", - сказал глава ФСПР.

В 2018 году в Нижнем Новгороде проходили матчи чемпионата мира по футболу.