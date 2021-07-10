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Тур де Франс

Нидерландский велогонщик Моллема выиграл 14-й этап "Тур де Франс"

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке
Бауке Моллема EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT-TESSON
Описание
Бауке Моллема
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT-TESSON

ТАСС, 10 июля. Нидерландец Бауке Моллема, представляющий команду Trek-Segafredo стал победителем 14-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Моллема преодолел дистанцию в 183,7 км за 4 часа 16 минут 16 секунд. Второе место занял австриец Патрик Конрад (+1.04), представляющий команду Bora-Hansgrohe, третьим финишировал колумбиец Серхио Игита (+1.04) из команды EF Education-Nippo.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. Пятнадцатый этап протяженностью 191,3 км пройдет 8 июля.

В общем зачете после 14 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет Гийом Мартен (+4.04) из Cofidis, третье место занимает колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education-Nippo.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.

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