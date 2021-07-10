Глава федерации Аминов недоволен выступлением пятиборцев на домашнем чемпионате Европы

В субботу в мужском личном турнире российские пятиборцы не сумели вмешаться в борьбу за награды. Лучшим из россиян стал Максим Кузнецов, показавший 15-й результат. Днем ранее без наград в личном первенстве остались отечественные пятиборки. На Играх в Токио пятиборцы разыграют медали в мужском и женском личных первенствах.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов недоволен результатами, которые показывают отечественные пятиборцы на домашнем чемпионате Европы в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил журналистам.

"Я недоволен выступлением российской сборной здесь, - сказал Аминов. - Но главный старт этого сезона - Олимпийские игры, и тренеры выводят своих спортсменов на пик формы по-разному. Многие спортсмены и вовсе приняли решение пропустить этот турнир. Повторюсь, главный старт сезона еще впереди, поэтому я пока сдерживаю эмоции".

"Разберем позже все ошибки и поймем, чего нашим спортсменам не хватало. С другой стороны, может быть, это и хорошо, что в преддверии Олимпийских игр у нас есть какие-то недочеты. И этот фактор сыграет положительную роль, но над этой проблемой мы все равно будем работать", - сказал глава ФСПР.

В состав российской команды по современному пятиборью на Олимпийские игры, которые стартуют 23 июля, вошли Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.