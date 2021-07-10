Легкоатлетка Ласицкене победила на первом турнире после травмы

ТАСС, 10 июля. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на Кубке Москвы по легкой атлетике (Мемориале Куца), который проходит в Москве на стадионе имени братьев Знаменских.

Ласицкене преодолела планку на высоте 1,95 метра. Второе место заняла Александра Ярышкина (1,84), третье - Татьяна Ермаченкова (1,84), уступившая по числу попыток.

28-летняя Ласицкене, включенная в состав олимпийской команды на Игры в Токио, последний раз принимала участие в соревнованиях 23 мая. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании, проходившем в ветреную дождливую погоду, она стала четвертой с результатом 1,88 метра. После возвращения в Москву из Лондона спортсменка получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась.

В соревнованиях прыгунов с шестом у мужчин победу с результатом 5,85 метров одержал Тимур Моргунов. Второе место занял Дмитрий Мицкий (5,30), третьим стал Виктор Пинтусов (4,80). Моргунов является лидером мужской сборной России и серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам с шестом, в летнем сезоне он дважды показывал результат 5,90 метра. Из-за отсутствия нейтрального статуса спортсмен не был включен в список из десяти спортсменов, который выступят на Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.