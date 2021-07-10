Барти заявила, что чувствовала себя как дома на корте во время финального матча Уимблдона

"Это невероятно. В начале третьего сета я сказала себе просто продолжать бороться. Она [Плишкова] невероятная соперница, она пробудила во мне все лучшее, что у меня есть. Это был исключительный матч, и я действительно горжусь тем, что смогла показать свою лучшую игру и сохранить самообладание в концовке", - сказала Барти.

"Возможность осуществить свою мечту - это потрясающе. Прошлой ночью я мало спала, размышляя о предстоящем матче, но выйдя на корт, я почувствовала себя как дома", - добавила она.

Барти располагается на первом месте в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA. Победа на Уимблдоне стала для австралийки второй на турнирах Большого шлема, в 2019 году Барти выиграла Roland Garros.