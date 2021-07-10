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Уимблдон

Барти заявила, что чувствовала себя как дома на корте во время финального матча Уимблдона

Австралийка в трех сетах победила представительницу Чехии Каролину Плишкову

ТАСС, 10 июля. Австралийская теннисистка Эшли Барти комфортно чувствовала себя во время финального матча Уимблдона против чешки Каролины Плишковой. Комментарий Барти приводит пресс-служба Уимблдона.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 25-летней Барти.

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"Это невероятно. В начале третьего сета я сказала себе просто продолжать бороться. Она [Плишкова] невероятная соперница, она пробудила во мне все лучшее, что у меня есть. Это был исключительный матч, и я действительно горжусь тем, что смогла показать свою лучшую игру и сохранить самообладание в концовке", - сказала Барти.

"Возможность осуществить свою мечту - это потрясающе. Прошлой ночью я мало спала, размышляя о предстоящем матче, но выйдя на корт, я почувствовала себя как дома", - добавила она.

Барти располагается на первом месте в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA. Победа на Уимблдоне стала для австралийки второй на турнирах Большого шлема, в 2019 году Барти выиграла Roland Garros.

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