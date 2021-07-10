"Спартак-2" сыграл вничью с "Краснодаром-2" в матче первого тура ФНЛ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Спартак-2" сыграл вничью с "Краснодаром-2" со счетом 0:0 в матче первого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Москве.

С 69-й минуты краснодарская команда играла в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Руслан Апеков.

В следующем туре "Спартак-2" сыграет в гостях сыграет с московским "Торпедо", а "Краснодар-2" примет владикавказскую "Аланию". Обе встречи пройдут 17 июля.

Результаты других завершившихся матчей игрового дня: