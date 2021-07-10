"Спартак-2" сыграл вничью с "Краснодаром-2" в матче первого тура ФНЛ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Спартак-2" сыграл вничью с "Краснодаром-2" со счетом 0:0 в матче первого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Москве.
С 69-й минуты краснодарская команда играла в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Руслан Апеков.
В следующем туре "Спартак-2" сыграет в гостях сыграет с московским "Торпедо", а "Краснодар-2" примет владикавказскую "Аланию". Обе встречи пройдут 17 июля.
Результаты других завершившихся матчей игрового дня:
- "Акрон" (Тольятти) - "СКА-Хабаровск" - 2:1;
- "Камаз" (Набережные Челны) - "Алания" (Владикавказ) - 1:1;
- "Оренбург" - "Волгарь" (Астрахань" - 4:0;
- "Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 3:3;
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Олимп-Долгопрудный" - 1:0.