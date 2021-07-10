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Футбол в России

"Спартак-2" сыграл вничью с "Краснодаром-2" в матче первого тура ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Спартак-2" сыграл вничью с "Краснодаром-2" со счетом 0:0 в матче первого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Москве.

С 69-й минуты краснодарская команда играла в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Руслан Апеков.

В следующем туре "Спартак-2" сыграет в гостях сыграет с московским "Торпедо", а "Краснодар-2" примет владикавказскую "Аланию". Обе встречи пройдут 17 июля.

Результаты других завершившихся матчей игрового дня:

  • "Акрон" (Тольятти) - "СКА-Хабаровск" - 2:1;
  • "Камаз" (Набережные Челны) - "Алания" (Владикавказ) - 1:1;
  • "Оренбург" - "Волгарь" (Астрахань" - 4:0;
  • "Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 3:3;
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Олимп-Долгопрудный" - 1:0.
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