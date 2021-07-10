СМИ: футболист Пьянич хочет покинуть "Барселону" и вернуться в чемпионат Италии

ТАСС, 10 июля. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич намерен покинуть испанский футбольный клуб "Барселона" в летнее межсезонье и вернуться в чемпионат Италии. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, босниец не входит в планы главного тренера испанского клуба Рональда Кумана. Приоритетными вариантами для Пьянича, контракт которого с "Барселоной" действует до 2024 года, являются итальянские "Ювентус" и "Рома", но сами клубы пока не заинтересованы в услугах футболиста.

Пьяничу 31 год, он выступает в "Барселоне" с 2020 года. В минувшем сезоне босниец провел за клуб 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за итальянские "Ювентус" и "Рому", французские "Лион" и "Мец". В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич провел 100 игр, в которых забил 15 мячей. Выступая за "Ювентус", он трижды выиграл чемпионат Италии, два раза - Кубок Италии и один раз суперкубок страны.