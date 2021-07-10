Вратарь "Краснодара" Сафонов избежал серьезной травмы

ТАСС, 10 июля. Вратарь "Краснодара" и сборной России по футболу Матвей Сафонов избежал серьезной травмы после товарищеского матча с "Нюрнбергом". Об этом рассказал главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

22-летний голкипер получил повреждение в товарищеском матче против германского "Нюрнберга" (0:0) на сборах в Австрии. На 20-й минуте матча Сафонов сыграл на выходе в своей штрафной, где с ним столкнулись несколько игроков. После оказания медицинской помощи вратарь вернулся на поле, но затем попросил замену.

"Завтра получим данные. Вроде ничего серьезного нет, завтра оценим состояние", - сказал Гончаренко.

В прошедшем сезоне Сафонов принял участие в 28 матчах за "Краснодар" во всех турнирах и пропустил 45 голов. Также на счету вратаря две игры в составе сборной России на чемпионате Европы, в которых национальная команда обыграла финнов (1:0) и потерпела поражение от датчан (1:4).

В первом туре чемпионата России нового сезона "Краснодар" 25 июня на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".