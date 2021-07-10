Веснина и Кудерметова проиграли в финале Уимблдона в парном разряде

Россиянки уступили со счетом 6:3, 5:7, 7:9. Выход в финал является лучшим результатом пары на турнирах Большого шлема. Се Шувэй и Мертенс были посеяны на турнире под третьим номером.

ТАСС, 10 июля. Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили представительнице Тайваня Се Шувэй и бельгийке Элизе Мертенс в финальном матче Уимблдона в парном разряде.

Веснина является победительницей Roland Garros (2013), US Open (2014) и Уимблдона (2017) в паре с Екатериной Макаровой. Также Веснина и Макарова выиграли золотые медали на Олимпиаде 2016 года. Ранее лучшим результатом Кудерметовой на турнирах Большого шлема в парном разряде был выход в полуфинал US Open 2020 года с Анной Блинковой.

В одиночном разряде 34-летняя Веснина во втором круге Уимблдона проиграла американке Кори Гауфф (4:6, 3:6). 24-летняя Кудерметова в первом круге уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (6:3, 1:6, 9:11).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.