Главный тренер "Спартака-2" Бушманов рассказал о коммуникации с Руем Виторией

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Коммуникация между главным тренером московского "Спартака" Руем Виторией и главным тренером "Спартака-2" Евгением Бушмановым пока идет через спортивного директора клуба Дмитрия Попова. Об этом ТАСС сообщил Бушманов.

В матче первого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Спартак-2" сыграл вничью с "Краснодаром-2" со счетом 0:0. "Хотели, конечно, выиграть, поэтому не могу сказать, что полностью удовлетворен результатом первого матча", - сказал Бушманов.

В мае 51-летний Витория был назначен на пост главного тренера "Спартака". "Предъявлял ли Руй Витория уже какие-то требования по схемам и подготовке молодежки? Пока нет, у него много работы в первой команде, - продолжил собеседник ТАСС. - Коммуникация между нами есть через спортивного директора. Мы общаемся по возможности, пока времени не так много было, плюс первая команда была на сборах в Австрии".

"Я думаю, что в это межсезонье туда [в "Спартак"] уже перешли [Михаил] Игнатов и [Рустан] Литвинов из молодых игроков, сейчас [Даниил] Денисов тоже работает с первой командой", - добавил специалист.