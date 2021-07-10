Филиппо Индзаги считает, что Иммобиле станет автором победного гола в финале Евро

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Итальянцы обыграют команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0, а автором победного гола станет форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле. Такой прогноз изданию La Gazzetta dello Sport дал бывший нападающий итальянской сборной Филиппо Индзаги.

"Что бы я посоветовал Чиро [Иммобиле]?. Я бы сказал, что тот, кто способен забивать по 30 голов за сезон, особо не нуждается в советах, - сказал Индзаги. - Сложные ситуации у меня также часто бывали, даже когда я забивал много голов. Иммобиле должен успокоиться и играть хладнокровно. Прогноз? 1:0 в нашу пользу, гол забьет Иммобиле".

Филиппо Индзаги играл в нескольких итальянских клубах, в том числе в "Ювентусе" и "Милане". Он трижды становился чемпионом Италии (1998, 2004, 2011) и дважды выигрывал Лигу чемпионов (2003, 2007). В составе национальной сборной в 2006 году он стал чемпионом мира, а в 2000 году - вице-чемпионом Европы.

Финальный матч чемпионата Европы между сборными Англии и Италии пройдет 11 июля и начнется в 22:00 мск.