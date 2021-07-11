Российский боец Ахмедов проиграл Таваресу на турнире UFC 264

ТАСС, 11 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Омари Ахмедов, выступающий в среднем весе, проиграл американцу Брэду Таваресу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе.

По итогам трех раундов один судья отдал победу Ахмедову - 29:28, двое других присудили победу Таваресу - 29:28, 29:28.

На счету 33-летнего Ахмедова 21 победа, шесть поражений и одна ничья в ММА. В активе 33-летнего Тавареса 19 побед и шесть поражений.

В главном поединке турнира UFC 264 сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.