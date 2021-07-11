Оздоев: футболистам сборной России надо переосмыслить многие вещи после Евро

ТАСС, 11 июля. Игрокам сборной России по футболу надо переосмыслить многие вещи после чемпионата Европы. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказал полузащитник российской сборной Магомед Оздоев.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B, набрав три очка. Российские футболисты потерпели поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также обыграли финнов (1:0).

"Было предвкушение большого турнира, хотелось показать свои лучшие качества, помочь команде, чтобы она добилась хорошего результата, - сказал Оздоев. - За победы и любые неудачи, за все всегда отвечает команда - в этом нет сомнений. То есть все за все - у нас командный вид спорта. Раз так получилось, надо переосмыслить многие вещи, понять, что произошло".

Чемпионат Европы завершится 11 июля. В финальном матче на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии.