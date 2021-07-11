Сборная США по баскетболу проиграла нигерийцам в рамках подготовки к Олимпиаде

ТАСС, 11 июля. Команда США по баскетболу проиграла сборной Нигерии со счетом 87:90 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Состав сборной Нигерии состоял из малоизвестных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Самым результативным в составе победителей стал Гейб Винсент, набравший 21 очко. У американцев больше всех набрал Кевин Дюрант (17 очков).

"Нигерийская команда играла очень хорошо с точки зрения физики, они отлично поработали, - приводит комментарий главного тренера американцев Грегга Поповича New York Post. - Нигерийцы реализовали много трехочковых бросков. Нужно отдать им должное".

Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года американцы обыграли команду Нигерии с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро они победили нигерийцев с разницей в 44 балла.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.