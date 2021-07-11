{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Сборная США по баскетболу проиграла нигерийцам в рамках подготовки к Олимпиаде

Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед
Баскетболисты сборной США Дреймонд Грин и команды Нигерии Экпе Юдо AP Photo/David Becker
Описание
Баскетболисты сборной США Дреймонд Грин и команды Нигерии Экпе Юдо
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 11 июля. Команда США по баскетболу проиграла сборной Нигерии со счетом 87:90 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Состав сборной Нигерии состоял из малоизвестных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Самым результативным в составе победителей стал Гейб Винсент, набравший 21 очко. У американцев больше всех набрал Кевин Дюрант (17 очков).

"Нигерийская команда играла очень хорошо с точки зрения физики, они отлично поработали, - приводит комментарий главного тренера американцев Грегга Поповича New York Post. - Нигерийцы реализовали много трехочковых бросков. Нужно отдать им должное".

Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года американцы обыграли команду Нигерии с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро они победили нигерийцев с разницей в 44 балла.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
ММА
Хабиб Нурмагомедов надеется, что Порье станет чемпионом UFC в конце года
Американский боец победил Конора Макгрегора и стал обязательным претендентом на титул в легком весе
Читать полностью