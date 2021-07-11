Хабиб Нурмагомедов надеется, что Порье станет чемпионом UFC в конце года

ТАСС, 11 июля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов похвалил американца Дастина Порье после его победы над ирландцем Конором Макгрегором и выразил надежду, что он выиграет титул в легком весе в конце года. Об этом Нурмагомедов написал на своей странице в Twitter.
В воскресенье Порье победил Макгрегора техническим нокаутом. Бой был остановлен после первого раунда. В концовке пятиминутки Макгрегор оступился и сломал ногу, что не позволило ему продолжить поединок.
Good always defeats evil.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021
Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year
"Добро всегда побеждает зло, - написал Нурмагомедов. - Очень рад за Дастина Порье. Я надеюсь, ты получишь пояс в конце года".
Порье стал обязательным претендентом на титул в легком весе, которым владеет бразилец Чарльз Оливейра.