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Хабиб Нурмагомедов надеется, что Порье станет чемпионом UFC в конце года

Американский боец победил Конора Макгрегора и стал обязательным претендентом на титул в легком весе

ТАСС, 11 июля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов похвалил американца Дастина Порье после его победы над ирландцем Конором Макгрегором и выразил надежду, что он выиграет титул в легком весе в конце года. Об этом Нурмагомедов написал на своей странице в Twitter.

В воскресенье Порье победил Макгрегора техническим нокаутом. Бой был остановлен после первого раунда. В концовке пятиминутки Макгрегор оступился и сломал ногу, что не позволило ему продолжить поединок.

"Добро всегда побеждает зло, - написал Нурмагомедов. - Очень рад за Дастина Порье. Я надеюсь, ты получишь пояс в конце года".

Порье стал обязательным претендентом на титул в легком весе, которым владеет бразилец Чарльз Оливейра.

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