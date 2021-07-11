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Футбол в России

СМИ: "Фенербахче" предложил "Зениту" €4 млн за переход Дриусси

В декабре 2020 года футболист заявил, что намерен покинуть российскую команду в летнее межсезонье
Себастьян Дриусси Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Себастьян Дриусси
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" сделал предложение петербургскому "Зениту" о переходе нападающего Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

По данным источника, "Фенербахче" готов заплатить за аргентинца €4 млн.

В декабре 2020 года Дриусси заявил аргентинскому телеканалу TyC Sports, что он недоволен своим положением в "Зените" и намерен покинуть команду в летнее межсезонье. Контракт форварда с петербургским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Дриусси 25 лет, он является воспитанником аргентинского клуба "Ривер Плейт". Нападающий перешел в "Зенит" в июле 2017 года. В минувшем сезоне провел за команду 22 матча, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Вместе с петербургским клубом трижды стал чемпионом России и по разу обладателем кубка и суперкубка страны.

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