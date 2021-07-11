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Уимблдон

Россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон в парном разряде

В финале теннисистки обыграли бельгийку Софью Костулас и финку Лауру Хиетаранту

ТАСС, 11 июля. Российская теннисистка Диана Шнайдер и белоруска Кристина Дмитрук обыграли бельгийку Софью Костулас и финку Лауру Хиетаранту в финале Уимблдонского юниорского турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Шнайдер и Дмитрук были посеяны на турнире под первым номером.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. Соревнования завершатся в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде, в котором встретятся серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.

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