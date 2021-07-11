В ожидании финала Евро. В Англии переименовывают отели и школы в честь футболистов сборной

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии, которые впервые в своей истории вышли в финал чемпионата Европы, уже стали подлинными героями для подавляющего большинства жителей страны. Как сообщают в воскресенье британские СМИ, в преддверии решающего матча с командой Италии ряд отелей и образовательных учреждений были переименованы в честь игроков английской национальной сборной. Так, начальная школа Howard в городе Кингс-Линн в восточном графстве Норфолк теперь временно называется Harry Kane в знак уважения к капитану англичан на турнире форварду Гарри Кейну. По информации вещательной корпорации Би-би-си, такое решение принял директор учреждения Грег Хилл, который в детстве посещал ту же школу, что и Кейн, расположенную на окраине Лондона. Также известно, что отель Hilton на улице Парк-лейн, сменил вывеску на фасаде здания на Hilton Park Kane, отметив тем самым влияние на игру сборной ее нападающего, забившего уже четыре мяча на Евро.

Опросы общественного мнения тоже демонстрируют поистине народную любовь к национальной команде. Согласно исследованию социологической компании Opinium, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже обошел по популярности бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965). О деятельности Саутгейта в ходе опроса положительно высказались 72% респондентов, в то время как для экс-главы правительства этот показатель составил 65%. На фоне успехов футболистов на страницах английских газет начались дискуссии о том, должны ли спортсмены быть удостоены почетных титулов в связи с показанными выдающимися результатами. В 2018 году Саутгейт уже стал офицером ордена Британской империи после того, как ведомая им сборная вышла в полуфинал чемпионата мира в России. Теперь многие болельщики и бывшие футболисты высказывают мнение, что главный тренер, вне зависимости от исхода финального матча, который пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли", заслуживает получить рыцарский титул "сэр". Атмосфера в Лондоне Сама Англия, в том числе Лондон, в последние дни переживает самую настоящую "футбольную лихорадку". Еще в субботу вечером на центральной площади Лестер-сквер в британской столице собрались десятки болельщиков английской сборной, которые до утра распевали фанатские песни. Как отметил телеканал Sky News, некоторые из любителей футбола в ночь с субботы на воскресенье даже попытались нарушить сон футболистов сборной Италии, которые остановились на базе лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм", устроив пиротехническое шоу рядом с гостиницей.

В день игры в центре Лондона можно встретить огромное число болельщиков в футболках сборной Англии и с национальными флагами. Как убедился корреспондент ТАСС, торговля фанатской атрибутикой на площади Пикадилли идет бойко: у магазинов выстраиваются очереди из желающих. Некоторые из поклонников английской команды поют песню England Till I Die и даже зажигают дымовые шашки. Многие автомобили и дома по всей стране украшены английскими флагами в предвкушении возможной победы. В свою очередь, лондонским властям, опасающимся буйства фанатов, пришлось закрыть ряд исторических объектов в городе: в частности, знаменитый фонтан со статуей древнегреческого бога взаимной любви Антероса на Пикадилли был обнесен щитами, чтобы никто не забирался на него.

При этом с самого утра пабы Лондона оказались полностью переполнены футбольными болельщиками, которые прибыли на игру со всей Англии. Владельцы заведений предупреждают, что места практически во всех пабах для просмотра финальной игры уже забронированы. По причине загруженности баров многие поклонники распивают спиртные напитки прямо на улице, ожидая открытие фан-зоны на Трафальгарской площади в 17:00 по местному времени (19:00 мск) - за три часа до начала матча. У стадиона "Уэмбли", согласно кадрам, продемонстрированным в эфире телеканала Ay Ti Vi, также собралось немалое число болельщиков, которые приехали к арене задолго до стартового свистка арбитра, чтобы насладиться историческим моментом. Пожелания победы Еще в субботу королева Великобритании Елизавета II направила письмо Саутгейту, в котором поздравила его с выходом в финал и пожелала удачи в заключительной встрече. Она также напомнила, что более полувека назад "имела счастье вручить кубок мира Бобби Муру", который был капитаном сборной Англии по футболу, одержавшей победу в мировом первенстве 1966 года. С тех пор Англии до этого лета ни разу не удавалось выйти в финал крупного международного футбольного турнира. Победив сборную Дании 7 июля со счетом 2:1, англичане впервые в истории оказались в финале чемпионата Европы.