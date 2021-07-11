"Крылья Советов" рассчитывают подписать контракт с 16-летним Пиняевым до начала сезона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" планирует подписать контракт с 16-летним полузащитником команды "Чертаново" Сергеем Пиняевым до начала сезона-2021/22. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Вадим Андреев.

Пиняев прибыл в расположение "Крыльев Советов" 20 июня. Команда провела на сборе в Сербии пять товарищеских матчей, обыграв местные "Спартак" из Суботицы (5:0), "Пролетер" (3:1), дважды "Раднички" (3:0 и 4:1), а также потерпев поражение от черногорского клуба "Будучност" (2:3). Пиняев стал лучшим бомбардиром команды на этом сборе, забив четыре мяча.

"Мы ведем по нему переговоры, планируем завершить их до начала сезона. Сложно сказать, [какова вероятность того, что Пиняев подпишет контракт с "Крыльями Советов"] - я не могу оценивать. Нам он нравится", - сказал Андреев, не став уточнять, контракт на какой срок предлагает самарский клуб игроку.

"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали право на повышение в классе. Сезон-2021/22 в Тинькофф - Российской премьер-лиге начнется 23 июля, самарцы в первом туре 25 июля на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом".

В прошедшем сезоне в ФНЛ Пиняев провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице ФНЛ и вылетело в первенство Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

Контракт Пиняева с клубом "Чертаново" рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €800 тыс.