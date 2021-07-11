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Летние олимпийские виды спорта

Чистякова и Беляков победили в смешанной эстафете на чемпионате Европы по пятиборью

Турнир проходил в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля.
© Альберт Стародубцев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Россияне Анастасия Чистякова и Кирилл Беляков завоевали золотые медали чемпионата Европы по современному пятиборью в смешанной эстафете.

Российские спортсмены набрали 1455 очков. Второе место заняли представители Литвы Иева Серапинайте и Юстинас Киндерис (1436), третьими стали итальянцы Ирене Прамполини и Валерио Грасселли (1409).

Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде проходил с 5 по 11 июля. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали венгры (3-1-2), третье место поделили команды Белоруссии и Италии (1-1-1). В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран.

Турнир 2022 года пройдет в венгерском городе Секешфехервар. Венгрия должна была принять турнир 2020 года, но из-за пандемии соревнования тогда были отменены.

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