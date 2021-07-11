Проигравшие на Кубке мира шахматисты проведут совместные мероприятия с учениками "Сириуса"

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Участники Кубка мира по шахматам, которые будут выбывать на этапах турнира, проведут совместное мероприятие с учащимися образовательного центра "Сириус". Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

"Существует отделение (спорта) в образовательном центре "Сириус". Так вот участники турнира, выбывшие участники, у них будет программа для детей, которые занимаются в "Сириусе", - сказал Глуховский.

Участники, которые выбыли из турнира, также смогут принять участие в Гран-при Черного моря. Это проект для любителей шахмат, он организован российской федерацией шахмат.

Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи. Соревнования завершатся 6 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском выступят 15 россиянок. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250, что является рекордом соревнований.