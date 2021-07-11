Число участников Кубка мира по шахматам выросло в полтора раза благодаря изменению формата

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Количество участников Кубка мира по шахматам, который в воскресенье открылся в Сочи, увеличилось в полтора раза благодаря изменению формата проведения женского и открытого турниров. Об этом рассказал журналистам президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Впервые Кубки мира проходят в расширенном формате. Обычно в Кубке мира участвовало, соответственно, 64 в женском турнире и 128 в открытом турнире. В этот раз мы проводим сначала нулевой квалификационный раунд. Соответственно, в женском соревновании у нас 103 участницы, в открытом 206", - сказал Дворкович.

Он добавил, что изменение формата позволило увеличить международное представительство на Кубке мира. "Приехали представители стран, которые раньше даже мечтать не могли о том, что будут играть в Кубке мира. Это и африканские страны, страны зоны Океании и многие другие", - отметил президент FIDE.

Мужской и женский Кубки мира открылись в воскресенье в Сочи. Соревнования завершатся 6 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском выступят 15 россиянок. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250, что является рекордом соревнований.