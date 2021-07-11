Джокович выиграл Уимблдон и сравнялся с лидерами по числу побед на турнирах Большого шлема

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 34-летнего серба. Берреттини был посеян на турнире под седьмым номером. Впервые в истории Уимблдона судьей финального матча стала 43-летняя представительница Хорватии Мария Чичак.

Джокович сравнялся с 35-летним испанцем Рафаэлем Надалем и 39-летним швейцарцем Роджером Федерером по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20). Четвертое место по этому показателю занимает американец Пит Сампрас (14), пятое - австралиец Рой Эмерсон (12). Серб выиграл третий турнир Большого шлема в текущем сезоне, ранее в 2021 году он стал победителем Australian Open и Roland Garros. Четвертый, заключительный турнир - US Open - пройдет с 30 августа по 12 сентября. Ни один теннисист не выигрывал все турниры Большого шлема за год.

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб в третий раз кряду стал победителем Уимблдона. Девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open и два раза - Roland Garros. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Берреттини 25 лет, он занимает девятую строчку в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Итальянец впервые вышел в финал турнира Большого шлема.

Общий призовой фонд 134-го розыгрыша Уимблдона составил более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является Федерер, выигравший турнир восемь раз. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.