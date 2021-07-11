Федун заявил, что игра "Спартака" в матче с "Сочи" была достаточно расслабленной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" одержали победу над "Сочи" в матче первого тура предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, играя в расслабленном состоянии. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал владелец московского клуба Леонид Федун.

"Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев (6-я минута), Резиуан Мирзов (38), Александр Соболев (62) и Виктор Мозес (83).

"Тренировочный матч, играем "на расслабоне", - сказал Федун. - Всегда приятно такие матчи смотреть. В сезоне так можно? Нет, там нервы, все бьются. "Сочи" по-другому играет".

"Спартак" и "Сочи" провели пятый матч в истории. Красно-белые обыграли команду из Краснодарского края впервые с июля 2019 года (1:0). В трех последующих встречах сочинцы одержали две победы со счетом 1:0, еще одна игра завершилась вничью - 2:2.

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Сочи" стал пятым и во втором квалификационном раунде Лиги конференций встретится с азербайджанским клубом "Кешля". Первая игра состоится 22 июля в Сочи.

В первом туре чемпионата России "Спартак" 24 июля в гостях сыграет с "Рубином", а "Сочи" 26 июля на выезде встретится с "Нижним Новгородом".