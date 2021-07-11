Футболист "Зенита" Барриос пропустит матч за Суперкубок России

ТАСС, 11 июля. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Вильмар Барриос пропустит матч за Олимп - Суперкубок России против московского "Локомотива". Об этом заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, комментарий которого приводит официальный сайт клуба.

Барриос в ночь на 10 июля в составе сборной Колумбии стал бронзовым призером Кубка Америки, в матче за третье место его команда со счетом 3:2 обыграла сборную Перу. Полузащитник "Зенита" провел на поле почти весь матч, не отметившись результативными действиями и получив желтую карточку, на третьей добавленной минуте ко второму тайму он был заменен. Сезон-2021/22 для петербуржцев начнется 17 июля встречей за Олимп - Суперкубок России против московского "Локомотива". Игра состоится в Калининграде на одноименном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира - 2018.

"Он [Барриос] пропустит матч за Суперкубок и потом присоединится к нам. Уже перед первой официальной игрой в чемпионате России он прибудет в наше расположение", - сказал Семак.

На Кубке Америки Барриос принял участие во всех семи матчах. Во всех играх, за исключением матча за третье место, выступал без замен. Полузащитник ни разу не отметился результативными действиями, получив три желтые карточки.

Колумбийский футболист выступает за "Зенит" с зимы 2019 года. В составе петербуржцев он трижды выиграл чемпионат России, а также по разу стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В прошлом сезоне Барриос принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу, получив девять желтых карточек, одна из которых привела к удалению.

В первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" 24 июля на выезде сыграет с "Химками". Первый домашний матч в новом сезоне сине-бело-голубые проведут 7 августа в третьем туре, соперником команды под руководством Сергея Семака будет "Краснодар".