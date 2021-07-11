Семак считает, что сборные Англии и Италии достойны победы на чемпионате Европы по футболу

ТАСС, 11 июля. Сборные Англии и Италии одинаково достойны победы в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Главным тренером сборной Италии является Роберто Манчини, ранее работавший в "Зените". В его штабе на турнире работает тренер по физической подготовке "Зенита" Андреа Сканавино.

"Очень приятное впечатление оставляют англичане. Что касается итальянцев, то, конечно, мы будем переживать за Андреа, который является членом нашего тренерского штаба, его успех - это наша общая победа. Будем болеть за интересный футбол, думаю, обе команды достойны победы на этом чемпионате Европы", - сказал Семак.

Финальная встреча состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в воскресенье и начнется в 22:00 мск.