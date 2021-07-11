Около сотни фанатов попытались прорваться на стадион перед началом финала Евро

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Группа фанатов попыталась сломать ограждения вокруг стадиона "Уэмбли" в Лондоне и прорваться на арену за час до начала финального матча чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Италии и Англии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Около 100 человек, у некоторых из которых, предположительно, нет билетов на матч, предприняли попытку прорыва на "Уэмбли". Ее пресекли сотрудники полиции и стюарды.

Финал пройдет 11 июля на "Уэмбли", начало - 22:00 мск. В полуфинале сборная Италии победила команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Англичане на этой стадии турнира в дополнительное время обыграли датчан (2:1).

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными - в 2000 и 2012 годах итальянцы проиграли соответственно французам (1:2, дополнительное время) и испанцам (0:4). В 1968-м они в решающем матче турнира обыграли команду Югославии (2:0). Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро, до этого ее лучшим результатом были третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996-м.