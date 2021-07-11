Судья Карасев заявил, что УЕФА остался доволен его работой на чемпионате Европы

Российский рефери был резервным арбитром на полуфинальном матче между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 по пенальти). До этого он работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1) и в четвертьфинальной игре между сборными Чехии и Дании (1:2). В роли главного арбитра Карасев дебютировал во втором туре группового этапа, отработав встречу между командами Италии и Швейцарии (3:0), в третьем туре он обслуживал матч между сборными Германии и Венгрии (2:2), также он отсудил встречу 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов (2:0). Его ассистентами были россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

"Почему я не сужу финал? УЕФА делает назначения, никто ничего не объясняет. Сначала судей собирали, оглашались назначения - потом в WhatsApp и на почту получали, что мы судим такой-то матч. Никаких объяснений не будет, но основное то, что нашей бригадой были довольны. Не были бы довольны, мы бы не были резервными на четвертьфинале и полуфинале", - сказал Карасев.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля на "Уэмбли", начало - 22:00 мск. В этом матче встретятся сборные Италии и Англии. В полуфинале итальянцы победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Англичане на этой стадии турнира в дополнительное время обыграли сборную Дании (2:1).