ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу.

36-летний футболист в четырех играх забил пять мячей. Сборная Португалии в 1/8 финала турнира проиграла команде Бельгии со счетом 0:1. Столько же голов забил нападающий чешской сборной Патрик Шик. Роналду получил "Золотую бутсу", так как помимо пяти мячей сделал одну голевую передачу, Шик результативными пасами не отметился.

Нынешний Евро стал пятым в карьере Роналду, что является рекордным показателем. Впервые нападающий принял участие в турнире в 2004 году и отметился дебютным голом в матче открытия чемпионата, в котором португальцы потерпели поражение от команды Греции (1:2). Сборная Португалии тогда дошла до финала, где снова проиграла грекам (0:1). В 2016 году португальская команда стала чемпионом Европы, обыграв в финале команду Франции в дополнительное время (1:0), Роналду на турнире отметился тремя голами. На турнире 2004 года португалец забил два гола, в 2008-м - один, в 2012-м - три, тогда он разделил первое место в списке бомбардиров с пятью футболистами, в том числе с россиянином Аланом Дзагоевым.

На нынешнем турнире Роналду обошел француза Мишеля Платини и вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы. Португальский форвард на пяти турнирах отличился 14 раз. Платини все девять мячей забил на домашнем турнире 1984 года, в финале которого французы обыграли испанцев со счетом 2:0.

Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Роналду играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал". С 2018 года футболист выступает за итальянский "Ювентус".