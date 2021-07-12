Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 67 173 зрителей.

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Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. У итальянцев 11-метровые удары реализовали Доменико Берарди, Бонуччи и Федерико Бернардески. В составе английской команды были точны Гарри Кейн и Гарри Магуайр. Не реализовали пенальти итальянцы Андреа Белотти и Жоржиньо, а также англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Победитель чемпионата Европы во второй раз определился в серии пенальти, в 1976 году сборная Чехословакии обыграла команду ФРГ (2:2, 5:3 по пенальти). Лучшим игроком матча был признан Бонуччи. Сборная Италии под руководством бывшего главного тренера "Зенита" Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 34 матчей (14 побед подряд). В последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).

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Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. По три раза турнир выигрывали немцы (1972, 1980, 1996) и испанцы (1964, 2008, 2012), дважды трофей завоевала сборная Франции (1984, 2000), по одному титулу на счету команд СССР (1960), Чехословакии (1976), Нидерландов (1988), Дании (1992), Греции (2004) и Португалии (2016). Англичане впервые сыграли в финале чемпионата Европы. Команда Англии дважды становилась бронзовым призером европейских первенств (1968, 1996). Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988). Сборная Италии является четырехкратным чемпионом мира (1934, 1938, 1982, 2006), дважды итальянцы завоевывали серебряные медали турнира (1970, 1994) и один раз - бронзовые (1990). Путь команд к финалу Сборная Италии заняла первое место в группе А, обыграв команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы в дополнительное время оказались сильнее австрийцев со счетом 2:1, в четвертьфинале переиграли бельгийцев (2:1), а в полуфинале обыграли испанцев (1:1, 4:2 по пенальти). В матчах группового этапа англичане обыграли чехов и хорватов со счетом 1:0, а также сыграли вничью с шотландцами (0:0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта переиграла сборную Германии со счетом 2:0, в четвертьфинале разгромила украинцев (4:0), а в полуфинале переиграла датчан со счетом 2:1 в дополнительное время. Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B, набрав три очка. Российские футболисты уступили бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), а также обыграли финнов (1:0).

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Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня. Матчи турнира принимали Санкт-Петербург, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Севилья. В Санкт-Петербурге прошли семь матчей турнира, больше игр состоялось только в Лондоне - восемь. Все остальные города приняли по четыре встречи. В российском городе состоялся четвертьфинальный матч между командами Испании и Швейцарии (1:1, 3:1 по пенальти) и шесть игр группового этапа: Россия - Бельгия (0:3), Россия - Финляндия (1:0), Словакия - Польша (2:1), Швеция - Словакия (1:0), Бельгия - Финляндия (2:0) и Швеция - Польша (3:2). На чемпионате Европы работал российский арбитр Сергей Карасев, он был резервным судьей на полуфинальном матче между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 по пенальти). До этого он работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1) и в четвертьфинальной игре между сборными Чехии и Дании (1:2). В роли главного арбитра Карасев дебютировал во втором туре группового этапа, отработав встречу между командами Италии и Швейцарии (3:0), в третьем туре он обслуживал матч между сборными Германии и Венгрии (2:2), также он отсудил встречу 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов (2:0). Ассистентами Карасева были россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Рекорды Лучшим бомбардиром чемпионата Европы стал португальский нападающий Криштиану Роналду, 36-летний футболист забил в четырех играх пять мячей. Сборная Португалии в 1/8 финала турнира проиграла команде Бельгии со счетом 0:1. Столько же голов забил нападающий чешской сборной Патрик Шик. Роналду получил "Золотую бутсу", так как сделал одну голевую передачу, в то время как Шик результативными пасами не отметился.

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Завершившийся чемпионат Европы стал пятым в карьере португальца, что является рекордным показателем. На нынешнем турнире Роналду вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы, обойдя француза Мишеля Платини. Португальский форвард на пяти турнирах отличился 14 раз. Платини все девять мячей забил на домашнем турнире 1984 года, в финале которого французы обыграли испанцев со счетом 2:0. Шоу стал автором самого быстрого гола в финалах чемпионатов Европы. До этого быстрее всех в решающих матчах забивал испанец Хесус Переда в 1964 году в игре против команды СССР (6-я минута), тот матч испанцы выиграли со счетом 2:1. Самый быстрый гол завершившегося турнира забил шведский полузащитник Эмиль Форсберг, который отправил мяч в ворота поляков (3:2) в матче группового этапа через 1 минуту и 42 секунды после стартового свистка. Рекорд чемпионатов Европы по этому показателю принадлежит Дмитрию Кириченко, российский нападающий в 2014 году отличился в матче группового этапа с греками (2:1) на 67-й секунде. Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини стал самым возрастным игроком, вышедшим в стартовом составе на решающий матч чемпионата Европы. В день финала ему исполнилось 36 лет и 331 день. Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону. В 2012 году он вышел на поле в финальном матче против испанцев (0:4) в возрасте 34 лет и 154 дней.

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На завершившемся чемпионате Европы был установлен рекорд по количеству автоголов. 11 раз футболисты забивали мяч в собственные ворота. Ранее больше всего голов в свои ворота было забито на турнире 2016 года - три. За все предыдущие чемпионаты Европы в сумме футболисты забили девять автоголов. Всего в 51 матче чемпионата Европы было забито 142 гола, что является рекордным показателем. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В финале он отразил удары Санчо и Сака в серии пенальти. Рэшфорд попал в штангу. На счету английского вратаря Джордана Пикфорда два отраженных 11-метровых в послематчевой серии. Посещаемость Все матчи чемпионата Европы посетили 1 099 688 зрителей, больше всего болельщиков было на финальной игре. Семь игр турнира в Санкт-Петербурге в сумме посетили 132 752 зрителя. Изначально в российском городе должны были пройти четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи Евро, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е были перенесены в Санкт-Петербург.

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