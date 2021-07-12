Фанаты переворачивают урны в центре Лондона после поражения Англии в финале Евро

Фан-зона, организованная на Трафальгарской площади и полностью заполненная за несколько часов до начала матча, после решающего промаха, который совершил форвард англичан Букайо Сака в серии пенальти, стремительно опустела. Рядом с площадью, в том числе у стен Национальной портретной галереи, собралось огромное число фанатов, которые под дождем следили за ходом матча по смартфонам.

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Болельщики удручены проигрышем сборной Англии итальянцам в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Ряд фанатов были настолько раздосадованы поражением, что стали переворачивать урны в центре Лондона, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Болельщики во время трансляции распевали песни и взрывали петарды. Однако после завершения серии пенальти над Трафальгарской площадью на какое-то время воцарилось полное молчание, а затем люди стали быстро покидать фан-зону, опасаясь возможных беспорядков. Разочарованные болельщики оставили после себя горы мусора, раздавленные банки из-под пива, осколки стекла, а также разбитые остовы нескольких прокатных велосипедов.

Были повреждены несколько автомобилей, правоохранительные органы старались пресекать нарушения общественного порядка. Лондонская полиция после игры информировала, что в день финала ЧЕ были задержаны 45 человек. Полицейские перекрыли для движения транспорта ряд улиц и увеличили свое присутствие в центре столицы. Коммунальные службы ударными темпами очищают Лондон от мусора.

Основное время финальной встречи между сборными Англии и Италии, состоявшейся в воскресенье на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.