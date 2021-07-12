Италия в едином порыве празднует победу сборной в финале чемпионата Европы по футболу

КАТАНДЗАРО /Италия/, 12 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Жители разных и самобытных регионов Италии, часто не признающие своего единства, слились в едином порыве национальной гордости благодаря победе сборной страны над командой Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. В Триесте, Милане, Риме, Неаполе и Катандзаро (административном центре области Калабрия) этой ночью наблюдалась картина всеобщего ликования: толпы людей на улицах, гул клаксонов автомобилей и развевающиеся флаги. Повсюду слышны торжествующие крики "Италия", гимн страны и неформальный футбольный гимн. Последний раз такое происходило в Италии 15 лет назад, когда "Скуадра адзурра" победила на чемпионате мира. Титул европейского чемпиона страна завоевала второй раз и после более чем полувекового перерыва.

Полицейские патрули даже не пытаются притушить всеобщее ликование. Бары не закрылись, как положено, в час ночи (комендантский час давно отменен) и продолжали обслуживать клиентов. В нарушение антиковидных норм люди стали собираться компаниями без соблюдения социальной дистанции и без защитных медицинских масок. Итальянцы впервые за многие месяцы почувствовали себя так, как было до пандемии, позабыв об опасности новых вариантов коронавируса, о которой с напором начали предупреждать в СМИ. Чествование героев У Италии появились новые герои - футболисты сборной, их наставник Роберто Манчини и вратарь Джанлуиджи Доннарумма, сменивший легендарного тезку Буффона и ставший лучшим игроком турнира. В понедельник днем в Квиринальском дворце их будет принимать президент Серджо Маттарелла, лично присутствовавший на финале Евро на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. За несколько дней до начала европейского первенства итальянское телевидение показало документальный фильм о национальной сборной, придавший ей заведомо некий ореол победителей. И футболисты не обманули ожиданий.