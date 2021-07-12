"Милуоки" сократил отставание в финальной серии плей-офф НБА с "Финиксом"

ТАСС, 12 июля. "Милуоки" дома со счетом 120:100 обыграл "Финикс" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, на счету которого 41 очко и 13 подборов. В составе "Финикса" больше всех очков набрал защитник Крис Пол (19).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Финикса". Четвертый матч пройдет в ночь на 15 июля в Милуоки.

"Финикс" вышел в финал плей-офф впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 команда в решающей серии проиграла "Чикаго" (2-4). "Милуоки" вышел в финал впервые с сезона-1973/74, тогда команда уступила "Бостону" (3-4). Клуб становился чемпионом НБА в 1971 году.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, в первом раунде клуб обыграл действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), во втором - "Денвер" (4-0), в полуфинале - "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2). "Милуоки" стал третьим на Востоке и в плей-офф победил "Майами" (4-0), "Бруклин" (4-3) и "Атланту" (4-2).