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ММА

Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге

Ирландский боец получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье

ТАСС, 12 июля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"Только что из операционной, - написал Макгрегор. - Операция прошла отлично. Ощущение потрясающее. Шесть недель на костылях и вернусь обратно".

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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