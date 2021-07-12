ТАСС, 12 июля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.
Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.
Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021
"Только что из операционной, - написал Макгрегор. - Операция прошла отлично. Ощущение потрясающее. Шесть недель на костылях и вернусь обратно".
Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).