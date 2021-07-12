ТАСС, 12 июля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.