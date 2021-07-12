Мероприятия финала Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге совместят с праздником Дня города

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Мероприятия, связанные с проведением финала футбольной Лиги чемпионов, который в мае 2022 года состоится в Санкт-Петербурге, станут частью празднования Дня основания города. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"В следующем году 28 мая Санкт-Петербург принимает финал Лиги чемпионов, 27 мая у нас запланирован концерт "Классика на Дворцовой", традиционный в День города. Очень приятно, что в этот раз День города совмещается с финалом Лиги чемпионов. Фактически финал Лиги чемпионов становится частью празднования Дня города, ну и наоборот, День города - частью финала Лиги чемпионов", - сказал Пиотровский.

Он считает, что накопленный опыт проведения международных турниров по футболу позволит Петербургу качественно подготовиться к финалу Лиги чемпионов. В то же время он отметил, что на этот раз от организаторов потребуются дополнительные усилия, поскольку нельзя будет узнать заранее, какие команды встретятся в финале.

"Если здесь [на Евро-2020] у нас был месяц, то это будет фактически один вечер, к которому мы будем готовиться весь год. И уже готовимся. Когда стадион принимает огромное количество болельщиков, это и фестиваль болельщиков, и, что самое необычное, мы за несколько недель всего лишь узнаем, какие футбольные болельщики к нам приезжают, болельщики каких клубов встретятся в Петербурге. И мы должны за эти несколько недель украсить город, направить, логистически развести потоки болельщиков, которые будут прибывать в город", - отметил он.

Он сказал, что в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов будет проводиться работа с транспортным блоком по организации обслуживания болельщиков, снова будут приглашать волонтеров, планируется организовать пресс-центр.