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Футбол в России

Футболист сборной России Алексей Миранчук вакцинировался от коронавируса

Полузащитник выступает за итальянскую "Аталанту", которая в грядущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов

ТАСС. 12 июля. Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной России по футболу Алексей Миранчук вакцинировался от коронавируса. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

На прошедшем чемпионате Европы 25-летний Миранчук забил мяч во второй игре группового этапа против финнов (1:0). Также российская команда уступила сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и не смогла выйти из группы. Выиграла чемпионат Европы сборная Италии.

В прошедшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии. Миранчук провел за клуб 25 матчей в национальном первенстве и забил четыре мяча.

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