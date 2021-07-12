Матыцин принял участие в обсуждении подготовки к Играм стран СНГ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в совещании с руководителями органов государственного управления в области физической культуры и спорта государств - участников Содружества Независимых Государств по вопросам подготовки к первым Играм СНГ в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Совещание состоялось в режиме видеоконференции.

"До старта первых Игр стран СНГ осталось менее двух месяцев. Приготовления к этому масштабному спортивному празднику ведутся в динамичном режиме под руководством организационного комитета под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, - сказал Матыцин. - Активно функционирует рабочая группа, практически в ежедневном режиме проводятся консультации с делегациями".

"Совместно с правительством Республики Татарстан мы приняли решение о покрытии расходов пребывания спортивных делегаций в Казани за счет организаторов в соответствии с официальными датами по каждому виду спорта. Надеемся, что эта мера обеспечит еще более представительное участие команд", - добавил Матыцин.

Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября. Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год. В соревнованиях выступят спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр стран СНГ включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 184 комплекта наград.