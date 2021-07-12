Футболиста Смольникова не устроило предложение от клуба из Восточной Европы

ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб из Восточной Европы проявлял интерес к российскому защитнику Игорю Смольникову, но игрока не устроило предложение. Об этом заявил агент Смольникова Александр Маньяков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В июне 32-летний защитник расторг контракт с "Краснодаром" по обоюдному соглашению сторон.

"К Смольникову есть интерес в Европе, - сказал Маньяков. - Существует несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложения из России, но Игорю было бы интересно поиграть в одном из европейских чемпионатов. Один вариант из Восточной Европы Игоря не устроил, хотя, на мой взгляд, предложение было неплохим, прорабатываем другие. Только сегодня разговаривал со спортивным директором одного из наших клубов, сказал ему то же самое, что Смольникову интересны европейские команды, но это должен быть вариант, где спортивные амбиции будут удовлетворены".

Смольников перешел в "Краснодар" из петербургского "Зенита" в июле 2020 года. В прошедшем чемпионате России он провел 23 матча. В составе сборной России защитник сыграл в 30 встречах.