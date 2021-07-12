"Галатасарай" отказался проходить ПЦР-тестирование в аэропорту Греции и вернулся в Турцию

ТАСС, 12 июля. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" не попал на гостевой товарищеский матч с греческим "Олимпиакосом" из-за того, что результаты проведенного в Турции ПЦР-тестирования членов команды не приняли в афинском аэропорту. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Игроки стамбульской команды должны были провести матч против "Олимпиакоса" 13 июля. После отказа греческой стороны принять результаты тестирования "Галатасарай" принял решение вернуться в Стамбул.

"Мы выполнили все процедуры, которые требовали греческие власти. Часть наших игроков прошла паспортный контроль, после чего представитель греческих властей заявил, что они не принимают результаты тестирования и что весь клуб должен пройти повторное тестирование. После двухчасового ожидания мы приняли решение вернуться в Стамбул", - говорится в заявлении турецкой команды.