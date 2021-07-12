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Мировой футбол

"Галатасарай" отказался проходить ПЦР-тестирование в аэропорту Греции и вернулся в Турцию

Команды должны были провести товарищеский матч 13 июля, но результаты тестирования турок на коронавирус не были приняты сотрудниками афинского аэропорта

ТАСС, 12 июля. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" не попал на гостевой товарищеский матч с греческим "Олимпиакосом" из-за того, что результаты проведенного в Турции ПЦР-тестирования членов команды не приняли в афинском аэропорту. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Игроки стамбульской команды должны были провести матч против "Олимпиакоса" 13 июля. После отказа греческой стороны принять результаты тестирования "Галатасарай" принял решение вернуться в Стамбул.

"Мы выполнили все процедуры, которые требовали греческие власти. Часть наших игроков прошла паспортный контроль, после чего представитель греческих властей заявил, что они не принимают результаты тестирования и что весь клуб должен пройти повторное тестирование. После двухчасового ожидания мы приняли решение вернуться в Стамбул", - говорится в заявлении турецкой команды.

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