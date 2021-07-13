Пилота команды "Формулы-1" "Макларен" Норриса ограбили после финала Евро

ТАСС, 13 июля. Британского пилота Ландо Норриса, выступающего за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен", ограбили после финального матча чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Макларена".

"Макларен" может подтвердить, что Ландо Норрис был причастен к инциденту после финального матча Евро-2020 на Уэмбли, во время которого у него были украдены часы, которые он носил. К счастью, Ландо не пострадал, но по понятным причинам потрясен", - говорится в заявлении команды.

По информации газеты The Sun, после окончания матча Англия - Италия (1:1, 2:3 по пенальти) двое неизвестных остановили Норриса на парковке у стадиона "Уэмбли" и украли у него часы стоимостью 40 тыс. фунтов стерлингов.