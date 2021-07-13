Более 350 млн рублей направят на строительство двух центров бокса в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 350 млн рублей из федерального и областного бюджетов предусмотрены на строительство нового центра бокса в Талице, а также на начало возведения комплекса в Каменске-Уральском, сообщили на запрос ТАСС в Департаменте информационной политики региона.

Ранее сообщалось о планах строительства нескольких центров бокса общей площадью более 16 тыс. кв. метров в Нижнем Тагиле, Талице, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и, возможно, в Красноуфимске и Серове. Пока в бюджете заложены средства на строительство двух комплексов.

"На строительство центра бокса в Талице предусмотрены средства в полном объеме из средств федерального и областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 268 млн 817,2 тыс. рублей, из них 250 млн рублей - федеральный бюджет, 18 млн 817,2 тыс. рублей - областной бюджет. На строительство центра бокса в Каменске-Уральском в настоящее время предусмотрены средства местного бюджета на 2021 год - на начало строительства - в объеме 84 млн 105,9 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В Талице свердловские власти в июне заложили камень в основание будущего центра площадью 3,7 тыс. кв. метров. В нем будут размещены залы для бокса и специальной подготовки по боксу, а также универсальный спортивный зал с 150 зрительскими местами. Площадь здания в Каменске-Уральском составит почти 7 тыс. кв. метров, одновременно в нем смогут заниматься 172 человека.