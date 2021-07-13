Хоккеисты и тренеры рижского "Динамо" прошли вакцинацию перед началом сезона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Игроки и тренеры рижского "Динамо" прошли вакцинацию от коронавируса перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил ТАСС, что лига не имеет права обязывать игроков вакцинироваться.

"Общая ситуация такая, что все, начиная с игроков и тренеров, вакцинированы, так что с этой точки зрения мы подготовились, - сказал Савицкис. - Вся команда в порядке, все работают и готовятся к чемпионату".

"В отношении тех клубов, которые будут приезжать в Ригу на матчи, наверное, будут действовать примерно такие же правила, как в прошлом сезоне: они должны приехать с бумагами о том, что тесты [на коронавирус] команды не старше 72 часов, потом они должны пройти тесты на месте, подождать пару часов результатов в гостинице, а потом ехать на матч. Здесь нет никаких изменений", - добавил собеседник ТАСС.

Сезон-2021/22 стартует 1 сентября, рижское "Динамо" проведет первый матч 2 сентября в Ярославле против "Локомотива". Первую домашнюю игру в сезоне рижане проведут 8 сентября с челябинским "Трактором".