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Футбол в России

Футболист "Зенита" Азмун заявил, что не собирается переходить в другой российский клуб

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны итальянского "Милана"

ТАСС, 13 июля. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" иранец Сердар Азмун не уйдет в другую российскую команду. Об этом заявил сам футболист, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее издание La Gazetta dello Sport сообщало об интересе к форварду, контракт которого с "Зенитом" заканчивается в июне 2022 года, со стороны итальянского "Милана".

"Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу", - сказал Азмун.

"Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб", - добавил он.

Азмуну 26 лет, с 2019 года он выступает за "Зенит". В составе команды иранец трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем кубка и суперкубка страны. В сезоне-2020/21 Азмун сыграл 29 матчей в различных турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. В России нападающий ранее играл за казанский "Рубин" и "Ростов".

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