Хоккеист "Тампы" Сергачев рассказал о реакции на поведение Кучерова на пресс-конференции

ТАСС, 13 июля. Пресс-конференция после победы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" в Кубке Стэнли с участием российского нападающего Никиты Кучерова станет легендарной. Такое мнение высказал защитник "Тампы" Михаил Сергачев в эфире "Матч ТВ".

В ночь на 8 июля "Тампа" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1). Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 (8 шайб + 24 результативные передачи) очка. На послематчевую пресс-конференцию нападающий пришел без майки и с банкой пива в руке.

"Я сразу понял, что это легендарная пресс-конференция, - заявил Сергачев. - Никто никогда ее не перебьет, никто лучше, чем он, никогда не сделает. Это было что-то, что невозможно повторить в любом состоянии! Поэтому Никита - особенный".

В 2020 году "Тампа" завоевала Кубок Стэнли, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). До этого команда становилась обладателем трофея в 2004 году.