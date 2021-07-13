РФС представил варианты реформ российского футбола

Всего РФС по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube представил четыре альтернативных формата системы российского футбола. По мнению федерации, потенциальные изменения в российском футболе мотивированы стагнацией бюджетов клубов, падением результатов в еврокубках и возможным выпадением к 2023 году Российской премьер-лиги из первой десятки таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Чего мы хотим от новой пирамиды? Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего - у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам - особенно во второй части сезона", - говорится в заявлении.

"Изменение одного элемента довольно быстро приводит к изменению всех остальных. Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию, это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие - и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему", - отмечается в сообщении РФС.

Результаты совместного с Hypercube исследования влияния лимита на легионеров показывают, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам - дата-аналитики компании сравнивали показатели с данными европейских конкурентов. Так, компания рекомендует убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков. Одним из вариантов выделяется введение так называемого "налога на роскошь".

Также отмечается, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. "Изменение формата - глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет", - говорится в заявлении.