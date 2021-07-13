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Футбол в Италии

Чемпион Европы 2016 года вратарь Патрисиу стал игроком "Ромы"

Контракт голкипера с римским клубом рассчитан до конца июня 2024 года
Руй Патрисиу EPA-EFE/HUGO DELGADO
Описание
Руй Патрисиу
© EPA-EFE/HUGO DELGADO

ТАСС, 13 июля. Португальский вратарь Руй Патрисиу перешел из английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" в итальянскую "Рому". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

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Контракт голкипера с "Ромой" рассчитан до конца июня 2024 года.

Патрисиу 33 года, он выступал за "Вулверхэмптон" с 2018 года. До этого вратарь играл в "Спортинге", с которым дважды становился победителем Кубка Португалии (2007/08, 2014/15). Патрисиу является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, бронзовым призером турнира 2012 года и победителем Лиги наций сезона-2018/19.

"Рома" заняла седьмое место в прошедшем сезона чемпионата Италии и сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Команда из Рима также вышла в полуфинал Лиги Европы, где проиграла "Манчестер Юнайтед". В следующем сезоне главным тренером "Ромы" будет португалец Жозе Моуринью.

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