В Приморье предлагают сделать центр подготовки к международным соревнованиям

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предлагает сделать в регионе центр подготовки к международным соревнованиям, проводимым в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во Владивостоке акклиматизацию и тренировки накануне Олимпиады и Паралимпиады в Токио со 2 июля по 29 августа проходят более 600 человек из состава делегаций олимпийских и паралимпийских команд. Основными площадками предолимпийских сборов стали спортивный комплекс "Олимпиец", Концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена", кампус ДВФУ на острове Русский, кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс "Стрелок", спорткомплекс "Динамо" и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа.

"Мы переговорили [с министром спорта Олегом Матыциным], думаю, найдем взаимоприемлемые формы для того, чтобы в течение ближайших лет эти вопросы решить, сделать так, чтобы вся фаза подготовки по климатическим и иным условиям для проведения международных соревнований в Азиатско-Тихоокеанском регионе была во Владивостоке", - сказал Кожемяко в среду журналистам.

Он отметил, что по части инфраструктуры хорошие условия созданы для спортсменов по гребли. В планах открыть центр по развитию хоккея, бокса, легкой атлетики, спортивной и художественной гимнастики, центр единоборств, частности борьбы и дзюдо.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей установили лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.