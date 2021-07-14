СМИ: футболист "Рубина" Старфельт перейдет в шотландский "Селтик"

ТАСС, 14 июля. Защитник казанского футбольного клуба "Рубин" швед Карл Старфельт перейдет в шотландский "Селтик". Об этом сообщает шведская газета Expressen.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего игрока составит €5 млн.

Старфельт выступает за "Рубин" с 2019 года. В прошедшем сезоне защитник провел 31 матч за казанский клуб в разных турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В прошедшем сезоне "Селтик" занял второе место в чемпионате Шотландии, набрав 77 очков в 38 матчах.

"Рубин" по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право выступить в третьем квалификационном раунде нового еврокубка - Лиги конференций.