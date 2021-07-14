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Евро-2020

Глушаков считает, что сборной России по футболу на Евро не хватало лидера

На прошедшем чемпионате Европы национальная команда заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира

ТАСС. 14 июля. Сборной России на чемпионате Европы по футболу не хватало лидера в раздевалке. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B, набрав три очка. Российские футболисты потерпели поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также обыграли финнов (1:0).

"Раньше [в сборной] были Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев - два опытных футболиста, на них многое держалось в обороне и в раздевалке. Сейчас их нет, а замены не нашлось", - сказал Глушаков.

Глушакову 34 года, он выступает за "Химки" с октября 2020 года. За национальную сборную Глушаков выступал с 2011 по 2018 год, проведя 58 матчей и забив пять голов.

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